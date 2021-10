Concert de Tryo à l'Espace Mayenne : les Lavallois partagent leurs souvenirs de musique

Le groupe Tryo inaugure la nouvelle salle de spectacle de l'Espace Mayenne de Laval, le soir du jeudi 28 octobre, par un concert privé. Le groupe de chanson française et de reggae existe depuis 25 ans en France, mais sa musique est partagée par plusieurs générations de Mayennais.

Tryo inaugure l'Espace Mayenne de Laval, jeudi 28 octobre à 20 heures, devant 1 500 personnes. Ce concert privé et gratuit marque l'ouverture de la nouvelle salle de sport, de spectacles et de conférences lavalloise. L'événement est organisé par France Bleu Mayenne pour les 40 ans de la radio, en partenariat avec la ville de Laval, Laval Agglo, le département de la Mayenne et le Crédit Mutuel.

Actif depuis 25 ans, le groupe de chanson française et de reggae (quatuor devenu trio, depuis avril dernier) trouve toujours son public en Mayenne. Notamment dans le centre-ville de Laval, où leur musique est synonyme de partage et de bons souvenirs.

Une musique encore d'actualité

Parmi eux, Ségolène, 36 ans. Cette Changéenne écoute la musique de Tryo depuis plus de quinze ans. Bien qu'elle ait du mal à citer des titres de chansons, elle se rappelle surtout des messages engagés du groupe : que ce soit pour dénoncer la surconsommation, la pauvreté ou le réchauffement climatique.

Je trouve que malgré les nouveaux groupes qui sortent aussi maintenant, Tryo a toute sa place encore, actuellement, notamment par ses messages engagés. Auprès de la jeunesse aussi d'ailleurs. Si on écoute, ils écoutent !

Plus tard, elle compte bien transmettre sa passion de Tryo à son fils de deux ans, qu'elle promène en poussette dans les rues de Laval. C'est ce qui est arrivée à Yohen, 15 ans. Skateboard sous le bras, ce Lavallois explique associer Tryo à des souvenirs de famille.

J'écoutais surtout ça avec mes parents. C'est un peu de la musique reggae alors ils voulaient me faire découvrir. Du coup, j'écoutais souvent quand j'étais enfant et j'ai kiffé. Maintenant, j'écoute ça de temps en temps : ça me rappelle des souvenirs de mon enfance.

Un groupe associé à des bons souvenirs

Vingt ans plus tôt, Claire, 47 ans, partageait elle aussi des bons moments de sa jeunesse en écoutant Tryo. Pour elle, en revanche, leur musique s'écoutait surtout pendant des soirées étudiantes.

Tryo, pour moi, c'est très festif. Ca me rappelle mes vingt-cinq ans. C'était des tubes plutôt sympas, qu'on écoutait comme ça entre amis. Alors quand ça passe à la radio, ça remémore des souvenirs plutôt sympas.

C'est d'ailleurs l'une des particularités de la musique de Tryo, estime le journaliste musical Bertrand Dicale, auteur d'une biographie sur le groupe : cette capacité à créer des moments de partage.

On les a chantés en se promenant en forêt avec les copains, le soirs de cafard avec les amis dans une chambre d'étudiant... Ca reste des chansons qui cheminent dans la vie, sous la douche, en voiture, en vacances, avec les enfants, et ainsi de suite.

Malgré son quart de siècle au compteur, le groupe Tryo est transgénérationnel pour ces Mayennais. De quoi plaire aux 1 500 spectateurs de leur concert privé à l'Espace Mayenne, le soir du jeudi 28 octobre.