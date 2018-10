C'était noir de monde ce vendredi devant les comptoirs de billetterie de Gironde. Des milliers de personnes ont fait la queue et pris d'assaut les sites en ligne. Raison de cette folie : les concerts des Enfoirés en 2019 à Bordeaux. En quelques heures à peines, toutes les places étaient vendues.

Mérignac, France

C'était la folie ce vendredi matin dans les billetteries girondines. Des milliers de personnes, debout, en file indienne, sur des centaines de mètres... Et pour cause, c'est ce vendredi que la billetterie des concerts des Enfoirés à Bordeaux, du 24 au 28 janvier 2019, s'est ouverte ce vendredi dès 9h en magasin et 9h50 en ligne. Ce seront d'ailleurs les seules dates de concerts en France, alors le rendez-vous était noté dans tous les agendas girondins. A Mérignac, le centre commercial Mérignac Soleil a exceptionnellement ouvert ses portes dès 7h, mais à 6h déjà, la queue s'était formée.

Des centaines de fans des Enfoirés attendent leur tour © Radio France - Laurine Benjebria

Pour beaucoup, l'attente était longue ce vendredi matin dans les allées du centre commercial. Même en arrivant, une heure avant l'ouverture, il a parfois fallu attendre trois heures avant de pouvoir passer en comptoir.

Le moment tant espéré, l'arrivée au guichet © Radio France - Laurine Benjebria

Et même une fois au guichet, rien n'assurait l'achat des tant convoités billets. Au bout d'un peu moins de deux heures, il ne restait que quelques places assises le jeudi... Ceux qui avaient fait le déplacement pour les concerts du week-end ont donc dû faire quelques compromis : changer de jour ou accepter des places en fosse.

Trois Girondins, Didier, Catherine et Ginette heureux, billets en main © Radio France - Laurine Benjebria

Pour d'autres, repartis bredouilles, ils devront se contenter de la retransmission à la télévision.