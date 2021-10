Concert des Restos du Cœur à Montpellier : mise en vente des places ce mardi sur internet

C'est à partir de 10 heures ce mardi que sont mises en vente les places pour les concerts des Restos du Cœur. Vous le savez cette année, les concerts auront lieu à l'Aréna Sud de France à Montpellier du 20 au 24 janvier.

La vente des places a lieu uniquement sur internet. Pas plus de 4 places par personne et aucune dérogation pour les comités d'entreprise par exemple. Cette année en raison de la crise sanitaire, pas de places debout uniquement des places assises avec 4 tarifs différents de 65 à 90 euros.

Au total 6 concerts sont prévus du jeudi 20 janvier 2022 au lundi 24 janvier 2022 à 19h30 et une séance de plus le dimanche à 12h30. Ce sont les concerts du dimanche et du lundi qui feront l'objet de la captation vidéo pour la retransmission télévisée prévue quelques semaines plus tard.

Plusieurs sites partenaires des Restos du Cœur mettront en vente ces places, Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour Cultura, mais aussi See-ickets, Tickets Master ou en encore Sud de France Arena. Le plus simple est de vous rendre sur le site des Restos du Coeur, vous trouverez tous les liens des sites officiels

Attention certains sites non répertoriés par les Restos du Cœur mettent en vente des places qui sont souvent plus chères, du marché noir, voir carrément de fausses places.

Au programme six concerts avec comme chaque année de nombreux artistes et célébrités :

jeudi 20 janvier à 19h30

vendredi 21 janvier à 19h30

samedi 22 janvier à 19h30

dimanche 23 janvier à 12h30 et à 19h30

lundi 24 janvier à 19h30

La "Sud de France Arena" à Montpellier, en région Occitanie, est la deuxième plus grande salle multifonctions nouvelle génération de France. Depuis son ouverture il y a dix ans, elle a accueilli tous les plus grands artistes comme Beyoncé, Bruce Springsteen, Shakira, Rihanna ou encore Muse.

Et France Bleu Hérault partenaire des restos du Coeur va aussi sortir son chéquier pour acheter des places que nous vous offrirons dans les prochaines semaines. On rappelle que l'argent de ces concerts permet de financer une partie de l'activité des Restos du Cœur qui rouvriront le 23 novembre 2021.