[ CONCERT ] LE 09 MAI 2020 - MUSIQUE POUR NOS HEROS - LE CONCERT @HOME

France Bleu Azur, Nice Matin, Dime On Music, et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur organisent, samedi 9 mai de 18h à 20h, un concert pop rock electro inédit @home, au profit de Music4heroes - Médecins du Monde, de la Croix Rouge Française et de la Fondation Lenval. Il sera diffusé en exclusivité sur les réseaux sociaux.

Ils sont une quinzaine d'artistes*, émergents ou confirmés, issus d'ici ou d'ailleurs, à avoir répondu spontanément à notre appel de solidarité.

Grâce à Medi, artiste niçois fondateur de Dime On Fest, qui les a réunis, ils proposeront deux heures de live en mode festival pop electro confiné, pour notre plus grand bonheur.

On va danser dans nos salons !

* Madame Monsieur / Broken Back / Tété / Yarol Poupaud / Bon Air / La Chica / Rose / Ninety’s Story / Medi / Keeka / Siloh / Jake Raggio / Élise Allasia / Nicolas Ullman / Victor Mechanick

Ce concert sera diffusé simultanément sur les pages Facebook duGroupe Nice Matin, de Dime On Music, de France Bleu et de France 3, qui, pour l'occasion, ouvre son réseau et offrira ainsi l'événement à ses 4 millions de fans, via ses 24 pages Facebook France 3.

Un appel aux dons, au profit de Music4heroes - Médecins du Monde, de la Croix Rouge Française et de la Fondation Lenval pour les enfants, sera mis en ligne.

En cette periode de confinement, France Bleu Azur reste mobilisée - 100% Solidaire, soutient la culture et vous accompagne au quotidien !

Diffusé samedi 9 mai de 18h à 20h

Magali Roubaud-Soutrelle

(France 3 Côte d'Azur)

Damien Michel

(Animateur Nice Matin)

