Concert-test d'Indochine : "ça fait du bien de chanter, de danser" témoigne Justine, une fan mayennaise

Indochine a fait danser Bercy ce samedi en fin d'après-midi. 5.000 spectateurs dans la fosse de la célèbre salle parisienne, deux heures de spectacle. Un concert pour l'instant exceptionnel, une expérimentation scientifique.

Un public masqué, serré, pas de distanciation physique.

Cet événement, en partenariat avec les hôpitaux de Paris, a comme objectif d'organiser un retour à la normale pour les concerts en live, un secteur sinistré depuis le début de la crise sanitaire.

Justine est Mayennaise, elle a assisté au show d'Indochine. Un peu d'appréhension au départ, une grande joie au final : "il y avait une super ambiance, ça faisait du bien de retourner au concert. C'est vrai qu'au départ on n'avait plus l'habitude d'être entouré d'autant de monde. On était tous masqué, du coup j'avais moins peur. Franchement, tout le monde s'est plié à la règle et avec la musique on n'y pense plus. Bouger, chanter, danser, ça fait du bien. J'ai bien crié, je pense que je vais avoir mal à la gorge demain".

"Le chanteur Nicolas Sirkis nous a remerciés d'être là, il était très content d'être sur scène et les autres musiciens aussi. Avec cette expérience, selon les résultats, s'il n'y pas de contagion, on pourra faire de nouveau ce type d'événement et voir le retour des festivals" espère Justine.

Tous les spectateurs seront de nouveau testés dans une semaine afin qu’une comparaison puisse être établie avec un groupe de contrôle de 2 500 personnes qui a assisté au concert derrière son écran. Les résultats sont attendus pour la fin juin. Des expériences similaires, en Espagne ou au Royaume-Uni, n’ont pas montré de risque élevé de contamination.