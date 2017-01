Concerts au stade de Bordeaux : des prix à la hauteur du show grandiose

Le directeur général délégué du Matmut Atlantique Xavier Lapeyraque, qui était ce matin l'invité de France Bleu Gironde, estime que le prix des places pour les concerts de Céline Dion et des Vieilles Canailles est à la hauteur des énormes moyens techniques engagés pour ces shows grandioses.

France Bleu Gironde : Pourquoi a-t-il fallu attendre 2 ans pour avoir enfin le premier concert au Matmut Atlantique?

Xavier Lapeyraque : " En fait, ce sont les négociations avec les artistes qui sont très longues (18 mois dans le cas de Céline Dion) car il faut concilier les impératifs de chacun. Ensuite, le stade a été inauguré en 2015, nous avons accueilli dans la foulée les demi finales du top 14, ensuite en 2016 nous avons eu l'Euro de foot et ses 5 matches, du coup il restait peu de place pour l'organisation de concerts. L'année 2017 redevenant plus classique de ce point de vue là, nous avons pu trouver un créneau favorable pour les concerts.

France Bleu Gironde : Le prix fait polémique ( 150 euros en moyenne pour Céline Dion , jusqu'à 225 pour les Vieilles Canailles). Ne pouvait-il pas être plus modéré?

X.L. : Les prix correspondent tout à fait à ce qui est pratiqué pour ce genre de spectacles ailleurs. Il faut bien comprendre que ce sont des shows grandioses, qui impliquent des moyens techniques colossaux. Je conçois que ces prix puissent paraître élevés, mais il faut les mettre en rapport avec les moyens techniques énormes que ces concerts nécessitent.

France Bleu Gironde : Etes vous déçu par les résultats des Girondins et la fréquentation des matches de foot?

X.L. : Non, je ne suis pas déçu par les résultats du club, on a une équipe qui est parmi les plus grandes de France, elle fait partie de celles qui sont régulièrement citées en tous cas par les supporters... Et puis il ne faut pas oublier que le club a décroché 5 titres en 6 ans ces dernières années, et que ça ce n'est pas rien! Même s'ils sont aujourd'hui dans une période de reconstruction, je suis persuadé que les résultats vont revenir et vite.