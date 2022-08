Stage-festival DARC à Châteauroux : demandez le programme !

Les Castelroussins l'attendaient avec impatience. Enfin, le stage-festival DARC fait son retour ! Du 7 au 19 août, la musique et la danse envahissent les rues de Châteauroux. C'est la 47ème édition du festival né en 1976, qui n'a pas pu avoir lieu ces deux dernières années à cause du Covid.

DARC, c'est avant tout le grand rendez-vous des passionnés de danse. Près de 650 personnes venues du monde entier se retrouveront dès ce dimanche à Belle-Isle pour le top départ de 13 jours intenses de stage de danse. Débutants, confirmés, professionnels vont pouvoir se perfectionner en suivant les conseils des 35 professeurs de renommée internationale.

25 disciplines sont proposées : modern'jazz, danse contemporaine, danse orientale, hip-hop, salsa, danse indienne, flamenco... À l'issue du stage, les danseurs présenteront leur spectacle final en clôture du festival. Ce sera le vendredi 19 août. "Il y a une telle énergie, un tel bonheur, que c'est magique", se réjouit Éric Bellet, le directeur du festival.

Le retour des concerts sur la place Voltaire

En parallèle du stage de danse, des concerts vont animer la ville pendant les prochains jours. Ils ont manqué aux Castelroussins ces deux dernières années ! "On sent bien que cette manifestation fait partie de l'ADN indrien, c'est important pour notre ville et notre département", estime Éric Bellet. Les très attendus concerts auront donc lieu sur la place Voltaire entre le 9 et le 19 août, chaque soir à partir de 20h45.

Voici le programme des concerts :

Mardi 9 août : Gaëtan Roussel (Mathieu des Longchamps en première partie). 30€

: Gaëtan Roussel (Mathieu des Longchamps en première partie). 30€ Mercredi 10 août : Calogero (Baptist' en première partie). 38€

: Calogero (Baptist' en première partie). 38€ Jeudi 11 août : Groundation (Manou Gallo en première partie). Gratuit

: Groundation (Manou Gallo en première partie). Gratuit Vendredi 12 août : 47TER (Bafang en première partie). 29€

: 47TER (Bafang en première partie). 29€ Samedi 13 août : Blankass (Le Pied de la pompe en première partie). Gratuit

: Blankass (Le Pied de la pompe en première partie). Gratuit Dimanche 14 août : Superbus (Blondin et la bande de terriens en première partie). Gratuit

: Superbus (Blondin et la bande de terriens en première partie). Gratuit Lundi 15 août : "My Ladies Rock" de la compagnie de Jean-Claude Galotta (MyDNA de la compagnie d'Audrey Bosc). 18€

: "My Ladies Rock" de la compagnie de Jean-Claude Galotta (MyDNA de la compagnie d'Audrey Bosc). 18€ Mardi 16 août : Christophe Maé (Céphaz en première partie). 38€

: Christophe Maé (Céphaz en première partie). 38€ Vendredi 19 août : "Oxygène", le spectacle final de DARC. 20€

Darc au pays, le festival se décline dans tout le département

Le stage-festival DARC, ça ne se passe pas qu'à Châteauroux ! Entre le 9 et le 16 août, des concerts sont organisés dans plusieurs communes du département de l'Indre.

Mardi 9 août à Tendu : Sacha

: Sacha Mercredi 10 août à Saint-Août : Sacha

: Sacha Jeudi 11 août à Diou : Bekar

: Bekar Vendredi 12 août à Étrechet : Bekar

: Bekar Samedi 13 août à Aigurande : Que Tengo

: Que Tengo Dimanche 14 août à Lye : Que Tengo

: Que Tengo Lundi 15 août à Roussines : Brazakuja

: Brazakuja Mardi 16 août à Villedieu-sur-Indre : Brazakuja

Tous ces concerts sont gratuits et ils démarrent à 18h30.

Pour découvrir le festival autrement, une série de photographie est à découvrir sur les grilles du Jardin public, avenue Marcel-Lemoine à Châteauroux. Ces 28 clichés ont été capturés par le photographe Michel Jamoneau pendant le stage de danse au cours des dix dernières années.

L'exposition photo sur le stage-festival DARC est visible sur les grilles du jardin public, avenue Marcel Lemoine, à Châteauroux. © Radio France - Emeline Ferry

Tout au long du stage-festival DARC, France Bleu Berry vous proposera des émissions spéciales, avec Manuel Bonnefond, chaque matin entre 11h30 et 12h en direct depuis Belle-Isle, puis chaque soir entre 19h et 20h depuis la place Voltaire. Il y aura également des pass et des invitations pour les concerts payants à remporter. Restez à l'écoutez de France Bleu Berry pour gagner le votre !