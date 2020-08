Les "jeudis de l'été" à Poitiers malgré le Covid-19 : "ça donne la pêche"

Avant la soirée de clôture de Grand Poitiers l'été avec quatre concerts le 27 août, la Frat Fanfare a fait danser les poitevins pour ce nouveau jeudi de l'été. Et malgré les gestes barrières à respecter, les spectateurs profitent avec joie de ces moments festifs.

Ça fait du bien ! "

Originaire de Vasles en Gâtine, la Frat Fanfare a joué devant 230 Poitevins ce jeudi 20 août dans la soirée. Chaque groupe de personnes avait largement la place de se tenir à distance des autres. Un concert en plein air, le premier de l'été pour certains, qui "remonte le moral" et "donne la pêche" expliquent les spectateurs. Beaucoup aussi l'ont assuré : "ça fait du bien !". Et tous n'ont qu'une hâte, "que tout redevienne comme avant".

Malik Djoudi clôture l'été le 27 août

Et pour clôturer ces concerts d'été gratuits placés sous le signe du respect des règles sanitaire, la ville et l'agglo de Grand Poitiers ont fait appel à Malik Djoudi. Le Poitevin, auteur compositeur interprète, qui s'est fait un nom sur la nouvelle scène française, se produira à 22h30 le 27 août prochain à Blossac. Une soirée 100% locale puisqu'avant lui le public pourra découvrir ou revoir Captain Parade à 18h, Mins à 19h30, et Myüt à 21h. Toute la programmation est sur la page facebook de Grand Poitiers l'été.