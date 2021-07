France Bleu est la radio partenaire du plus grand festival de jazz d'Europe : Jazz à Juan est à suivre en direct jusqu'au 20 juillet 2021. Tous les bons plans, toutes les idées pour vivre ce festival.

Concerts gratuits du festival Jazz à Juan les 14 et 18 juillet 2021

Une première en France !

Le festival qui vit sa 60ème édition innove et propose en 2021 de suivre tous les concerts de la programmation en direct et en streaming. Tous les soirs une véritable émission de télé à suivre depuis chez vous partout en France en vous inscrivant sur le site du Festival Jazz à Juan, pour 15€ vous pouvez profiter des concerts de Michel Jonasz, Amadou et Mariam, Kimberose par exemple en cette fin de semaine.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour l'instant les connexions sont timides, faut dire que nous avons été assez longtemps enfermé à la maison, mais c'est une proposition qui peut vous séduire si vous n'êtes pas sur la Côte d'Azur, pour les musiciens aussi c'est nouveau car il faut accepter de donner des droits de diffusions supplémentaires. La prochaine étape sera peut-être dans les années à venir une VOD (Vidéo à la Demande) pour acheter les concerts comme on achète un film à regarder quand on e souhaite.

Michel Poncet, le réalisateur télé des concerts de Jazz à Juan est l'invité de France Bleu Azur.

Le 14 et le 18 juillet 2021, le streaming de Jazz à Juan est gratuit pour tous

Le bon plan de France Bleu Azur c'est que deux soirée de concerts sont diffusée gratuitement il suffit de s'inscrire sur le site jazzajuan.com.

Avec 3 groupes sur scène ce mercredi 14 juillet dont un qu'André Manoukian adore, ils ont le nom de ce vent qui fait monter les températures le Foehn, le Foehn Trio

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et aussi ce mercredi 14 juillet à Juan les Pins l'accordéoniste Vincent Peirani.

Si vous n'êtes pas libre ce 14 juillet au soir, samedi 18 juillet 2021 est aussi une soirée gratuite en streaming et ce sera gospel car le jazz est née du gospel alors c'est une tradition depuis 60 ans d'avoir un concert gospel dans la Pinède de Juan-Les-Pins et donc aussi chez vous cette année