Concerts impromptus de l'Orchestre Dijon Bourgogne, "on aimerait en entendre à tous les coins de rue"

Des airs symphoniques au coin de la rue à Dijon. Depuis début juin des musiciens de l'Orchestre Dijon Bourgogne (ODB) participent à ces concerts impromptus, des concerts flash qui ne sont pas annoncés pour réserver la surprise aux passants mais aussi pour éviter les attroupements et respecter dans les consignes sanitaires liées à la crise du covid 19.

Des concerts pour continuer à exister

"L'idée c'est de surprendre" pour Floriane Cottet, la directrice de l'ODB, "comme on n'a pas le droit pour l'instant d’être 45 à un seul endroit pour jouer un répertoire symphonique, on essaie d'être présent avec un,deux ou trois musiciens, pendant 45 jours pour jouer ces concerts dehors". Une façon de continuer à être présent pour le public, ceux qui connaissent l'Orchestre mais aussi et surtout tous les autres.

Un public surpris et ravi

Et ça marche, les curieux dans la rue, cherchent d'où viennent ces airs symphoniques, s'en rapprochent, pour finalement s'installer quelques minutes. Ces amies, se sont retrouvées en ville et quand elles ont entendu les premières notes, elles ont convergé vers la rue Monge, avant de découvrir les trois musiciens, perchés sur le toit de l'Hôtel Bouchu d'Esterno.

Les musiciens de l'ODB sur le toit de l'Hôtel Bouchu d'Esterno à Dijon, côté rue Monge. © Radio France - Stéphanie Perenon

"Ça fait du bien surtout en ce moment avec ce qu'on vit, ça met un peu de gaieté et puis c'est bien les imprévus", dit l'une d'elle, avant que l'autre 'ajoute, "ça donne un sentiment de liberté." En tout cas les passants en redemandent, "on aimerait en entendre à tous les coins de rue."

L'ODB filme chacun de ces concerts, qui sont assez courts, entre quinze et trente minutes, ça dépend des soirs et de la météo. Ils ne sont pas annoncés à l'avance mais vous pouvez retrouver les vidéos de ces concerts sur les réseaux sociaux.