Concerts : L’Autre Canal à Nancy espère une reprise plus slow

« On commence à voir l’effet entonnoir » affirme le directeur de la salle de spectacle L’Autre Canal à Nancy qui a décidé de prendre le contrepied de l’accumulation de dates de concerts avec tous les artistes qui veulent reprendre la scène au plus vite.

Face à la multiplication des dates, Henri Didonna, propose aux artistes qui le souhaitent de s’arrêter à Nancy « deux ou trois jours », de rencontrer le public, de discuter avec des musiciens locaux dans la salle de concert ou à la médiathèque.

On se pose deux jours

Prendre le temps alors que tout s’accélère : promouvoir le slow avec un programme qui sera détaillé cette semaine : « L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de ralentir un peu. On a envie de tester un autre rapport entre les artistes et le public avec un nouveau slogan, le slow, comme dans la slow food. Le but du jeu, c'est de proposer qu'il y ait des temps d'échange au-delà du simple concert : dans une tournée un peu chargée, se dire, finalement, on se pose deux jours. Je trouve très intéressant qu'un artiste puisse parler, dire comment il est arrivé là ».

Il y a des dates où ça nous coûtera pas tant que ça

Si le concert de ce mardi 19 octobre affiche complet avec les rappeurs marseillais du groupe IAM qui offrent un test covid gratuit juste avant le concert à la pharmacie à proximité de la salle de concert aux spectateurs non vaccinés qui le souhaitent, cette affluence n’est pas la règle.

Akhénaton, le chanteur du groupe ne cache pas que c’est un acte militant et une manière de taper du poing sur la table : « On voulait que les gens qui viennent à nos concerts puissent venir pour le même prix, qu'ils soient vaccinés ou pas. Nous, on est assez fier de cela. Après, c'est vrai que, pour être honnête avec vous, il y a des dates où ça nous coûtera pas tant que ça parce que les concerts étaient déjà pleins. Cette tournée a été annulée trois fois quand même. En fait, c'est parti de la volonté de ne pas annuler encore une fois une tournée. La reprise va être très compliquée pour nos métiers de la culture, on doit frapper du poing alors c'est sûr qu'on frappe du poing avec nos deniers ».

Une reprise très paradoxale où le spectateur privilégie les têtes d’affiche et s’aventure moins pour les concerts plus intimistes regrettent les producteurs et gérants de salle en Lorraine.