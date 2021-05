Concerts-test annulés à Marseille : le rappeur Akhenaton se dit "déçu" et "désabusé"

C'est confirmé depuis ce mercredi : il n'y aura pas de concerts-test à Marseille. Le gouvernement ne valide pas les deux spectacles prévus au Dôme les 29 mai et 12 juin prochains, où le groupe IAM devait se produire. Dès cette annonce, Akhenaton, s'est agacé de cette décision, sur franceinfo. Le rappeur du groupe marseillais estime que "dans l'ensemble de cette crise, le politique a plus de poids que les scientifiques".

"On ne se doutait absolument pas que le politique allait dire non" - Akhenaton

Alors que les concerts-test de Paris et de Montpellier ont été validés par la ministre de la Culture, "le projet de Marseille n'a pas été retenu en raison de risques liés aux protocoles sanitaires proposés", selon les explications de Roselyne Bachelot. "On ne se doutait absolument pas que le politique allait dire non", déclare Akhenaton, qui se dit "désabusé" et "déçu", notamment pour les "scientifiques et associations qui œuvraient depuis de nombreux mois" sur ce projet. "C'est pas une histoire de faire Paris contre Marseille", précise le rappeur, "si nos amis de Paris arrivent à le faire, tant mieux pour eux. Mais on a des questionnements. Pourquoi ce n'est pas autorisé ? Pourquoi on attend toujours la dernière minute ? On a des vrais questionnements sur la culture au final."

"Ce concert-test, c'est la pierre qui vient se poser sur les désillusions que j'ai sur l'humanité en général" - Akhenaton

Face à l'argument des risques sanitaires du protocole marseillais (pas de test à l'entrée pour les spectateurs), Akhenaton se dit désabusé : "Je trouve que ça aurait permis de faire comprendre aux gens que les salles de concert ne contaminent pas plus que le métro, que le TGV bondé, que les avions. Et c'est toujours, chaque fois la culture, la musique en général qui toujours est toujours visée ( ...) Ce concert-test, c'est la pierre qui vient se poser sur les désillusions que j'ai sur l'humanité en général."