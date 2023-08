Concours complet au Haras du Pin : la compétition vue par les yeux de Claire, jeune cavalière

"Je lui mets 18 sur 20 parce qu'à la fin le cheval s'est relâché alors que la représentation n'était pas finie." Claire, huit ans, trois ans d'équitation, s'improvise jury pour la première phase des épreuves de dressage du concours complet au Haras du Pin. Les couples chevaux-cavaliers défilent tour à tour dans la grande carrière du Pôle international de sports équestres.

À chaque fois, le même cérémonial recommence. Les cavaliers tournent avant de devoir démarrer leur reprise avant le temps imparti. "Là, on voit qu'il est bien en place", souligne la petite cavalière. Autour d'elle, sa famille se régale de son analyse. De tous les spectateurs présents, elle n'est pas la plus experte pour autant elle en sait bien plus que beaucoup d'autres.

Le plaisir du spectacle avant l'analyse

"On a saisi l'opportunité des championnats d'Europe proches de chez nous pour venir voir, explique Anne, la mère de Claire. Effectivement, on n'est pas des experts mais on profite du spectacle." La jeune s'amuse à expliquer les mouvements à sa grand-mère, Myriam, assise à côté d'elle. Elle n'en rate pas une miette.

Difficile pour des néophytes de saisir toutes les subtilités de cette discipline équestre très technique. La notation demande un peu d'explication. "On n'y comprenait pas grand-chose au début. Sur l'écran géant, on voit les noms des figures et les notes correspondantes... Au bout d'un moment, ça vient", confie la grand-mère.

Bilan de la matinée de dressage : "c'était bien. C'était original. Mais après dans l'équitation, il y a plus original comme le cross du concours complet", précise la jeune fille. Claire ne veut pas devenir cavalière professionnelle, ni jury de concours "Je veux un peu travailler avec les chevaux, mais pas trop sinon j'ai peur de m'en lasser. Donc, au début, je pensais devenir biologiste vu que les chevaux, c'est peu dans la nature."

Claire n'a pas pu voir toutes les épreuves car ce triathlon équestre continue jusqu'au 13 août 2023 au Haras du Pin. Après les épreuves de dressage, le cross et le saut d'obstacles vont s'enchaîner pour boucler ce championnat d'Europe de concours complet.