Concours d'affiches pour la féria de Saint-Gilles

Aura-t-elle lieu ? Pour la mairie de Saint-Gilles, dans le Gard, c'est clair : il faut y croire ! La municipalité fait le pari que la Feria de la Pêche et de l’abricot pour bien se tenir, malgré l'épidémie de coronavirus. Elle doit se tenir du 19 au 21 août 2022. D'ici là, un concours est lancé pour rechercher l’œuvre qui l’illustrera. L’association des Festivités pour Saint-Gilles relance son concours d’affiche. "Les artistes locaux et internationaux, passionnés de tauromachie et de son univers esthétique, qu’ils soient peintres, photographes ou créateurs numériques, sont invités à envoyer leur œuvre".

Date limite d'envoi : le 10 mars 2022.

La Feria saint-gilloise attire chaque année des milliers d'aficionados et s'inscrit comme une feria incontournable du sud-est taurin, "grâce à une programmation exigeante et particulièrement volontariste en faveur des traditions taurines en général" précise la mairie. Le concours d'affiche réunit plus de trente candidats chaque année. Ils envoient leurs œuvres depuis toute la France, mais aussi de l’étranger : un Brésilien et un Mexicain ont déjà participé.

L’an dernier, la compétition s’est ouverte à tous avec, en plus des créations picturales à la gouache et au pinceau, l’intégration d’œuvres numériques, photographiques ou entièrement réalisées à la souris d’ordinateur : c’est le photographe nîmois Claude Corbier qui a remporté l’édition 2020.

Le concours porte sur la réalisation d'une œuvre qui sera déclinée sur l'ensemble des outils de promotion liés à la manifestation : affiches, flyers, réseaux sociaux. "Le tableau devra être un vecteur de rassemblement autour des arènes, du taureau et de la fête, mais aussi intégrer impérativement la tauromachie, ainsi que la pêche et l'abricot (les deux fruits qui ont donné leur nom à cette Feria) ou un repère patrimonial de la ville (Abbatiale, Pavillon de la culture et du patrimoine, biche …)"

Règlement complet sur https://saint-gilles.fr/concours-affiches .