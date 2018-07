Le jury départemental du Label "Villes et Villages fleuris" effectuait sa tournée annuelle cette semaine dans l'Yonne. Rendez-vous à Chitry-Le-Fort, un village vigneron de 365 habitants labellisé une fleur depuis 2012 : du vin et fleurs pour attirer du monde.

Yonne, France

Une fleur, deux fleurs, trois fleurs ... Le jury départemental de ce Label qualité de vie passait dans les communes de l'Yonne cette semaine. Objectif : maintenir, retirer ou donner une fleur aux communes qui le demandent. A Chitry, une fleur se trouve sur le panneau à l'entrée du village. On y trouve aussi une quinzaine d'exploitants viticoles. L’AOC Bourgogne-Chitry souffrant un peu de la renommée de Chablis, ce village ne compte pas que sur le vin : il compte aussi sur les fleurs pour attirer les touristes

Chitry, village labellisé une fleur © Radio France - Sophie Allemand

"On a la chance d'être dans un pays viticole, donc il passe pas mal de monde. Sachant que dans le village il y a des maisons de vignerons et autres très fleuries avec beaucoup de diversité," explique Christian Morin, premier adjoint pour la mairie de Chitry. La commune investit entre 2000 et 3500 euros par an pour ses fleurs et arbres.

Christian Morin, premier ajdoint pour la mairie de Chitry et Fréderic Blesso, qui s'occupe des fleurs de Chitry toute l'année © Radio France - Sophie Allemand

Reportage parmi les fleurs de Chitry, avec le jury du Label Copier

Des critères bien définis

Le jury n'évalue plus les fleurissements des particuliers. Mais cela rentre jeu. Comme l'explique Florence Dufer, membre du jury : "On regarde la commune sur sa globalité. Effectivement, le fleurissement, toutes les animations pour les habitants organisées par la commune, tout ce qui attrait à la biodiversité, à la gestion des ressources."

D'ailleurs à Chitry, l'eau utilisée pour arroser vient du lavoir. Un lavoir qui date de 1850, fleuri à souhait. Ce petit plus environnemental est un critère qui compte dans la grille du jury.

Le lavoir de Chitry permet à la commune et à ses habitants d'arroser avec de l'eau de source © Radio France - Sophie Allemand

"Il y a aussi un choix de vie qui est fait à ce niveau là" Copier

Florence Dufer est membre du jury et organisatrice pour l'Agence de développement touristique de l'Yonne. Pour elle, il y a un grand intérêt à porter ce label : "C'est surtout pour l'accueil des touristes. Il y a des entreprises qui préfèrent s'installer dans une commune plus accueillante et agréable. Certaines entreprises préfèrent s'installer dans des communes fleuries."

Pour ceux qui aiment fleurir leur maison, le concours des maisons fleuries se déroule actuellement. C'est à chaque commune de l'organiser et d'envoyer les photos de leurs candidats avant le 31 août au jury départemental. Le palmarès des communes, lui, sera dévoilé en novembre.