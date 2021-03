Concours départemental de la baguette tradition : le Lavallois Sébastien Le Gall, baguette d'or

Le concours départemental de la baguette tradition a été remporté, cette année, par le Lavallois Sébastien Le Gall. La compétition était organisée la semaine dernière par la Fédération des boulangers de la Mayenne, et les résultats ont été dévoilés ce jeudi. Sur une vingtaine de candidats, ils sont cinq à avoir remporté un prix.

Hervé Ribot, baguette d'argent

En deuxième place, arrive le Lavallois Hervé Ribot, baguette d'argent et en troisième position, Grégory Chauvin, de Quelaines, remporte la baguette de bronze. Tous les trois se sont vu décerner un diplôme et une coupe. En quatrième position, Joris Labée, de Saint-Berthevin et en cinquième, Nicolas Guyard, de Mayenne. Les trois premiers pourront participer au concours régional, organisé, le 7 avril prochain à Angers.

Hervé Ribot, baguette d'argent - Sandrine Ribot

Grégory Chauvin, baguette de bronze - Sandrine Ribot

Quatre critères de sélection

Les critères de qualité qui ont permis d'établir le classement sont le goût, bien sûr, mais aussi la cuisson, l'alvéolage ( les petits trous dans la mie qui donnent la légèreté au pain) et la couleur de la mie.