Concours du meilleur traiteur du monde : l'équipe du Canada s'entraîne... en Lorraine !

C'est une gigantesque manifestation dans le monde de la gastronomie : l'International Catering Cup se tient les 20 et 21 janvier à Lyon. La délégation canadienne a décidé de faire ses derniers entraînements chez nous : normal, les deux coéquipiers ont leurs racines en Lorraine !

La chorégraphie est parfaitement maîtrisée, les gestes sont précis, presque millimétrés. Pendant que Bruno Didier-Laurent s'occupe des fritures, Alexandre Pernetta hache des tomates confites. Nous sommes à Dombasle-sur-Meurthe, dans les cuisines du traiteur Jean-François Noël, et c'est la dernière série d'entraînement pour l'équipe du Canada, avant le concours.

Il se jouera entre douze pays : dix heures de préparation pour réaliser une royale de foie gras et de canard, une "truite et cabillaud en croûte de feuilletage", une trilogie de cochon et un dessert autour de la pomme, de la poire et du chocolat, suivies d'une épreuve de dressage. Aux candidats d'interpréter ces recettes, en faisant preuve de technique et d'originalité.

Alexandre réalise des tuiles - un travail de précision © Radio France - Magali Fichter

En Amérique, on ne travaille pas en degrés celsius mais en fahrenheit. On ne fonctionne pas en kilos, mais en livres. Le lait, le beurre, sont différents - Alexandre Pernetta

Si Alexandre et Bruno ont choisi de faire des milliers de kilomètres pour finaliser leur entraînement, qui dure depuis plusieurs mois, dans des cuisines lorraines, c'est parce qu'ils sont tous les deux vosgiens d'origine, même s'ils sont expatriés depuis plusieurs années. Un retour aux sources, puisque les traiteurs qui les accueillent sont pour certains leurs anciens formateurs. Mais c'est aussi une manière de travailler avec des produits français avant le concours : "En Amérique, on travaille en fahrenheit, pas en degrés celsius, on ne fonctionne pas en kilos mais en livres, explique Alexandre Pernetta. Au Québec, le lait n'est pas le même, le beurre non plus. Et pour un concours, on travaille sur la précision, donc c'est vraiment important de cuisiner les mêmes ingrédients que lors de la compétition".

Alexandre Pernetta, chef d'équipe du Canada Partager le son sur : Copier

Une préparation physique et mentale

Une compétition, c'est le mot. Alexandre et Bruno s'entraînent comme des sportifs de haut niveau. Bruno n'a que 23 ans, mais un mental de compétiteur : "C'est un investissement ! C'est quand même un concours mondial, on ne veut pas prendre ça à la légère, on veut réussir !" Les deux candidats se préparent physiquement et mentalement. Et d'ailleurs, c'est encore la métaphore sportive qu'utilise Jean-François Noël, son ancien formateur, pour parler du plaisir qu'il a de l'accueillir : "C'est comme à l'ASNL ! Le capitaine, Clément Lenglet, qui s'en va, il sort du centre de formation ! Mais nous, on n'a pas de prime, pas d'avantage, la seule satisfaction c'est d'avoir formé quelqu'un. Jamais je n'aurais pensé qu'un de mes jeunes ferait une coupe du monde, c'est plus que la cerise sur le gâteau" !

Concentration pour Alexandre Pernetta © Radio France - Magali Fichter

A propos de gâteau, qu'est-ce que cette équipe du Canada a concocté précisément ? C'est top secret jusqu'au concours. Pas question de se faire piquer les bonnes idées par les concurrents, d'autant plus qu'ils sont très sérieux. A commencer par l'équipe... de France !

Après Dombasle-sur-Meurthe, Alexandre et Bruno s'entraînent à la Bresse jusqu'à ce samedi 7 janvier, puis du 8 au 10 à Remiremont, et enfin du 11 au 14 à Chalindrey.