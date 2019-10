Concours France Bleu Périgord : envoyez-nous vos plus belles photos de champignons et gagnez un couteau de Nontron

Dordogne, France

La saison des champignons a démarré et vous êtes nombreux à faire des photos de vos cueillettes. France Bleu Périgord lance un concours de photos de champignons. Les 10 plus belles photos seront récompensées. L'auteur du plus beau cliché remportera un couteau de Nontron. Les autres gagneront des goodies, objets aux couleurs de votre radio. Les photos de tous les champignons sont acceptées : cèpes, coulemelles, rosés des prés ou chanterelles, amanites tue-mouches etc...

Les oronges ou amanites des Césars, un des champignons les plus appréciés des mycologues © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Le jury sera composé de membres de l'équipe de France Bleu Périgord. Les auditeurs-internautes ont jusqu'au jeudi 17 octobre 19h pour envoyer leurs clichés. Les résultats seront publiés le lundi 21 octobre. Le gagnant qui remportera donc un couteau de Nontron sera l'invité " Bonne nouvelle" de France Bleu Périgord à 7h10. Les 10 photos sélectionnées seront affichés dans les locaux de France Bleu Périgord.