Concours : Votez pour la plus belle crèche de Lozère

Quelle sera la plus belle crèche de la Paroisse Saint-Jacques de Saint-Chély ? L’abbé Pierre-Yves Girod organise pour la deuxième année consécutive, le trophée des crèches des églises. En tout, 19 scènes de la Nativité sont en compétition, et c'est aux visiteurs de les départager. Pour participer au concours, il faut vous rendre dans les 19 églises de la paroisse et noter chacune des crèches ou vous rendre sur le site de la paroisse www.tropheedescreches.fr. L’abbé Pierre-Yves Girod de la Paroisse Saint-Jacques de Saint-Chély, c’est lui qui a eu l’idée du concours.

La crèche de l’église de Serverette © Radio France - SAID MAKHLOUFI

crèche Saint-Juéry © Radio France - said makhloufi

crèche de brion © Radio France - said makhloufi

Crèche Ste Colombe de Peyre © Radio France - said makhloufi

Crèche SAINT PRIVAT DU FAU © Radio France - said makhloufi

Rendez-vous également sur le site www.tropheedescreches.fr pour télécharger le bulletin de participation et pour consulter l’intégralité des photos du concours