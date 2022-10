Conférences, invités, programme, que retenir de la 25e édition des Rendez-vous de l'histoire de Blois ?

France Bleu Orléans en direct des Rendez-vous de l'histoire ce vendredi7t attiré 2.000 personnes pour leur première édition en 1998. A l'heure où l'évènement célèbre son quart de siècle d'existence, il fait référence désormais en France, au point d'attirer pendant les quatre jours jusqu'à dimanche près de 50.000 festivaliers. Le thème retenu pour cette 25e édition est la mer et ses enjeux.

555 évènements sont programmés jusqu'à dimanche dans plus de 50 lieux en ville et en périphérie de Blois. Historiens, géographes, cinéastes, économistes, scientifiques vont animer les quatre jours des Rendez-vous de l'histoire. La présidente d’honneur de WWF France, la navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier, bouclera l’événement dimanche soir par une carte blanche à partir de 17h à la Halle aux grains.

À qui appartient la mer ?

D'ici là, de nombreuses conférences vont nous faire naviguer à travers le temps. "Pirates et corsaires", "la cartographie : la mer et l’espace", "la France a-t-elle manqué ses rendez-vous avec la mer ?", "la mer : un monde sans femmes ?", "la baleine", "à qui appartient la mer ?", "les vikings : à travers les voyages maritimes du norvégien Ottar", "les Vénitiens et la mer", "la Grande Guerre sur mer", "Magellan, la mer, les Grandes découvertes" sont au menu.

Réservations en ligne pour les principales conférences

Fort de son succès les années passées, le festival continue de se réinventer et surtout de tenter de gérer au mieux le flux des spectateurs. Pour en finir avec les longues fils d'attente, des réservations en ligne ont été instaurées cette année pour la moitié des jauges pour les conférences qui ont lieu dans les lieux suivants : Halle aux grains, conseil départemental, préfecture, Café littéraire, auditorium de la bibliothèque Abbé-Grégoire, antenne universitaire Jaurès, château royal de Blois et Maison de la magie. Pour les autres lieux et activités du programme, cela reste en accès libre sans réservation.

Outre la mer comme axe majeur de cette 25e édition, les Rendez-vous de l'histoire conservent aussi leurs marqueurs tel que le très couru salon du livre, le plus grand salon du livre d’histoire, avec 200 éditeurs présents et des centaines d’auteurs en dédicaces.

Un cycle cinéma se déroule avec une cinquantaine de films historiques, fictions et documentaires. On retiendra la projection du film "Tirailleurs" de Mathieu Vadepied, en avant-première, ce samedi à 18h. Il sortira en salle en janvier avec Omar Sy en tête d’affiche.

Une première cette année, la "Game jam", douze chercheurs ou doctorants ont soumis leur sujet de thèse à des créateurs de jeux vidéo.

L'émission du 16/19 de France Bleu Orléans en direct des Rendez-vous de l'histoire ce vendredi 7 octobre, avec de nombreux invités autour de Mohamed Bouqriti, Julien Pearce et François Guéroult

16h05 : Guillaume Calafat, membre du conseil scientifiques des RDV de l'Histoire, maître de conférences à La Sorbonne

Guillaume Calafat, membre du conseil scientifiques des RDV de l'Histoire, maître de conférences à La Sorbonne 16h20 : François Thomas, capitaine de la marine marchande, président de SOS Méditerranée

François Thomas, capitaine de la marine marchande, président de SOS Méditerranée 16h30 : Georges Joumas, historien orléanais auteur avec Sophie Deschamps de "Les Vies d'Adrienne Bolland", l'aviatrice

Georges Joumas, historien orléanais auteur avec Sophie Deschamps de "Les Vies d'Adrienne Bolland", l'aviatrice 16h45 : Claude Gauvard, auteure de "Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre", présidente du Salon du Livre

Claude Gauvard, auteure de "Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre", présidente du Salon du Livre 17h : Lucie Malbos, historienne spécialiste du monde Viking

Lucie Malbos, historienne spécialiste du monde Viking 17h20 : Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit d'Orléans, spécialiste de Jean Zay

Entre 18h et 19h, France Bleu Orléans vous propose une émission sur le thème : "Enseigner l'histoire aujourd'hui", un échange entre des enseignants en histoire-géographie du secondaire, une historienne, et un spécialiste de l'enseignement.