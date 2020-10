Configuration inédite pour le Nancy Jazz Pulsations à la Pépinière

Le coup d'envoi du Nancy Jazz Pulsations ce mercredi, le festival de musiques de l'automne maintenu malgré l'épidémie de Covid 19. Ca commence ce mercredi avec André Manoukian à la salle Poirel. Un NJP, jusqu'au 17 octobre avec une organisation inédite : pas de grand chapiteau dans la pépinière, ni de Magic Mirror mais trois espaces en plein air qui seront utilisés à la Pépinière de jeudi à dimanche.

Ne pas faire l'impasse sur la Pep'

Sur les murs de l'auditorium de la Pépinière, l'image d'un coeur sera projetée. "La Pépinière, c'est le coeur du festival, c'est là où ça a commencé, l'idée était de ne surtout pas l'oublier", note Justine Loubette, la directrice adjointe du NJP. Il fallait donc que la Pep' accueille des concerts malgré la pandémie, avec une scène principale réduite :

"La scène est dans la descente de la Pépinière. C'est le dôme. D'habitude, on cache les arbres. Là, on vient se coller contre les arbres et on a vraiment le parc qui revêt une autre forme."

Des médiateurs Covid

Jusqu'à 1.300 personnes sur des bancs, avec aussi des tables et des chaises pour se restaurer. Pas de toit et tous les spectateurs assis, masqués sans possibilité de danser :

"L'interdiction de danser court toujours. C'est sûr que ce n'est pas dans notre ADN de faire la police mais c'est un engagement auprès de la Préfecture et de la Ville. On n'a pas le droit. L'idée, c'est d'avoir des médiateurs Covid qui ont eu une formation pour essayer de dédramatiser et de sensibiliser le public."

Une 47e édition de découverte selon Justine Loubette avec des tarifs réduits à la Pépinière, de sept à douze euros.