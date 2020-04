Confiné et fermé, le Mémorial de Verdun lance ses visites virtuelles

Les visiteurs ne peuvent plus aller au Mémorial de Verdun depuis sa fermeture le 15 mars dernier, alors le Mémorial vient à eux. Le site meusien, qui accueille en moyenne 150.000 visiteurs chaque année, lance dés le 6 mai prochain des visites virtuelles à 360° du musée.

Maintenir le lien

Contrainte au confinement, comme tous les sites culturels du pays et sans aucune recette de billetterie durant cette période, la direction du Mémorial tente ainsi de maintenir un lien avec le public. "Cette visite virtuelle ne remplace pas une visite réelle sur les lieux, mais nous espérons qu’à travers cette première expérience immersive, elle donnera envie à l’utilisateur de venir découvrir, ou redécouvrir, la très riche exposition permanente du Mémorial de Verdun ainsi que les différents sites du champ de bataille à leur réouverture" indique-t-elle.

Deux expériences de visite

Le Mémorial promet ainsi"une nouvelle expérience immersive de découverte aux visiteurs" pour s'imprégner, même à distance, de la mémoire du lieu et de ses collections riches de près de 2000 objets, photographies et témoignages, au cœur des champs de Bataille de Verdun. Elles seront accessibles sur smartphones, tablettes ou sur ordinateur via l'adresse www.memorial-verdun-360.fr.

La visite virtuelle permettra d'avoir accès à l'ensemble des collections du musée © Maxppp - Joris Bolomey

Deux types de visites seront proposées : l'une gratuite pour découvrir les différents espaces du Mémorial et les pièces exposées. L'autre payante (3 euros) complétera la visite par des explications, des images d'archive, des témoignages audios ou vidéos.