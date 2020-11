Confiné, le candidat de Koh-Lanta Loïc rejoue l'émission dans son jardin

Toujours en course dans l'émission, le benjamin de Koh-Lanta a décidé de passer une partie de son confinement à rejouer au naufragé dans son jardin.

Visiblement, les épreuves de Koh-Lanta lui manquaient. Loïc, savoyard de 20 ans (candidat toujours en lice ce vendredi 13 novembre pour décrocher les 100 000 euros promis au vainqueur), a donc décidé de se passer de Denis Brogniart pour se remettre dans la peau d'un naufragé. Il n'est cette fois pas question d'île, de noix de coco ou de crabe puisque le jeune homme s'est reconstruit un Koh-Lanta dans son propre jardin en Chartreuse. Une manière d'amuser tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, et de passer le temps pendant le confinement.

Et pour y parvenir, Loïc s'est filmé avec son téléphone portable avant de diffuser ses aventures sur son compte Instagram, avec l'humour qui le caractérise.

"Chouki n'a pas envie d'aider sur le camp"

Comme dans l'aventure, le premier objectif est de trouver un bon emplacement pour la cabane avant de se lancer dans la construction. "Je suis allé chercher du bois dans la forêt pour construire une cabane assez sympa, et trouver deux ou trois cailloux pour faire un emplacement pour le feu pour ce soir", explique le savoyard. Malgré une aventure qui pourrait sembler solitaire, la tension avec son chat et son chien sur le camp sont pourtant palpables. "Chouki ne s'est pas levé et il n'a pas envie d'aider sur le camp. Franchement je trouve ça inadmissible."

Après une épreuve de confort (grimper en haut d'un arbre), la question de la poursuite de son aventure est posée sur les réseaux sociaux. Au final, les followers du candidat l'invitent, à la majorité, à retrouver ses quartiers. L'aventure n'aura duré qu'une journée...