Confinée, la chanteuse creusoise Laetikèt part en live

Comme nombre de chanteurs plus ou moins célèbres, Laëtitia Couturier, Laetikèt sur scène, se lance dans les concerts "live" sur les réseaux sociaux... c'est bon et c'est drôle. Deuxième session : ce dimanche à 18 heures.

Les intérieurs sont devenus nos paysages... et beaucoup d'artistes ont fait de leur salon, ou de leur studio d'enregistrement personnel, une salle de concert.

Novice en la matière, mais pas dénuée de savoir-faire, Laetikèt se lance en toute modestie dans le flux des "live sessions" sur les réseaux sociaux.

Dimanche 29 mars, la chanteuse creusoise a offert un premier apéro-concert en direct, depuis son salon, accompagnée d'une guitare, d'un verre de rhum, et de "Casou", sa peluche orange grande taille qui fait furieusement penser au "Casimir" de "L'ile aux enfants", l'émission de télévision culte des années 70-80.

Pour une première c'est un succès, le live et la vidéo du live ont été visionnés près de 1500 fois sur Facebook.

Laetikèt repart en live ce dimanche soir, "pour trois ou quatre chansons, pas plus, histoire d'avoir un rendez-vous régulier, le dimanche vers 18 heures." La chanteuse interpelle aussi les directeurs d'Ehpad "pour faire des morceaux d'accordéon pour les résidents", et les internautes : "Si vous le voulez, on peut faire une chanson ensemble." Défi lancé, et sans tenu dans les prochaines semaines.

Et pendant ce temps, Kick-i remixe "That girl" de DJ Feder... et attend vos"like"

Dans cette période de confinement et de "création in-vivo", un Guérétois se lance dans une aventure de musique électronique.

Christophe Crapiz, dit Kick-i, participe à un concours organisé par DJ Feder, une star montante de la scène DJ française. Les participants doivent remixer le dernier titre de DJ Feder, "That girl".

Membre du conservatoire de musique de Guéret, Christophe Crapiz (Kick-i) a rempli la mission et créé un remix qui est déjà salué sur les réseaux sociaux.

Si "Feder - That Girl (Kick - I Remix)" est "liké" et massivement partagé via la plateforme Soundcloud, DJ Feder le mettra en ligne sur toutes les plateformes de streaming officielles. Alors n'hésitez pas à "liker", surtout si vous appréciez le résultat.

L'oeuvre originale de DJ Feder (ci-dessous) permet d'apprécier le travail de notre DJ local, qui rêve de "faire mes premiers pas dans la musique professionnelle."