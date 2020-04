EN IMAGES - Confinement : à Évreux, un graphiste parodie des affiches de cinéma pour la bonne cause

Le confinement est une période propice à la création. À Évreux, le graphiste Dominique Hermier profite de son temps libre pour détourner des affiches de cinéma et les scenarii des films dans un livre "Rires et confinement". Les bénéfices de l'ouvrage seront reversés à la Croix-Rouge.

Il avait déja parodié le catalogue Ikea, Dominique Hermier remet le couvert. "J'ai eu l'idée cette semaine de parodier des affiches de cinéma autour du confinement" explique le graphiste d'Evreux. C'est ainsi qu'en plein confinement contre la pandémie de coronavirus, il "invente une sorte d'univers où tous les films tourneront autour de ça, un peu comme nous qui nous trouvons dans une sorte de film grandeur réelle". Maman j'ai raté l'avion devient Maman, j'ai raté le confinement, Danse avec les loups se transforme en Danse avec les confinés.

Pour sélectionner les films, Dominique Hermier a lancé un jeu sur Facebook auprès de ses amis qui ont fourni leurs idées "ils seront cités dans le livre" et le graphiste a complété la liste par les films qu'il aime "des grands classiques", comme La vache et le confiné ou "des choses plus récentes" Moi, Covid 1m19, détournement de Moi César, 10 ans, 1m39 de Richard Berry. Car Dominique Hermier ne s'est pas arrêté aux mots "confiné" ou "confinement". On retrouvera par exemple dans son livre Un pangolin, ça trompe énormément. L'illustrateur a listé 300 films et en a sélectionné 90 dont les affiches parodiées se retrouveront toutes dans un livre "Rire et confinement" en cours de réalisation.

Les scenarii aussi détournés

La partie la plus créative de son travail, Dominique Hermier l'exprime dans la réécriture du "pitch" des films, le résumé qu'il remet à sa sauce "ce qui modifie la teneur du film", comme dans Drôle d'endroit pour un confinement (initialement Drôle d'endroit pour une rencontre) :

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu se retrouvent confinés au milieu de nulle part, en pleine nuit, à 120 kilomètres du premier Carrefour Market, comment vont-il s'organiser sans imprimante ?

À l'heure où le confinement n'est pas toujours respecté, Petits meurtres entre confinés plutôt qu'entre amis se veut un "clin d’œil aux Parisiens qui sont partis entre amis à la campagne, mais ne vont-ils pas finir par se détester ?" Autre détournement Le dîner de confinés où "des confinés cherchent à préparer à dîner mais rien ne se passera comme prévu" et "ça devient un nouveau film en fait" explique Dominique Hermier, "ce qui permet aux gens de prendre le relais au niveau de leur imaginaire et d'imaginer autre chose".

Une démarche solidaire

"Il ne s'agit pas de faire de l'argent pendant un moment de confinement" argumente Dominique Hermier qui a contacté la Croix-Rouge locale "le projet les intéresse". Le prix du livre a été fixé à 14 euros "comme on est confiné sept jours sur sept" : sept euros pour les frais d'impression, l'imprimeur, qui n'a pas encore été choisi accepte de faire un geste, et sept euros pour la Croix-Rouge d'Évreux. Dominique Hermier ne se rémunère pas pour cette nouvelle création "j'offre mon temps" dit-il. Le livre de 96 pages sera édité en quadrichromie format demi A4 sur du papier 130 grammes. On ne sait pas encore à combien d'exemplaires "Rire et confinement" sera tiré. Pour l'instant, une centaine de personnes a pré-commandé l'ouvrage qu'il est possible de réserver sur le site de Dominique Hermier.