Confinement allégé : un grand bol d'air pur sur le plateau de Beille en Ariège

Le plateau de Beille en Ariège est réputé pour ses randonnées à ski de fond et en raquettes ainsi que pour son école de chiens de traîneaux. A l'heure où les professionnels des sports d'hiver tentent d'obtenir de la part du gouvernement l'autorisation d'ouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de Noël , les lieux commencent à être réinvestis par les promeneurs.

En ce dernier week-end de novembre, grâce aux toutes récentes 3 heures de sortie autorisées dans la limite des 20 km autour de son domicile, quelques chanceux qui résident au pied de la montagne ont eu la chance de monter jusqu'à 1700 mètres d'altitude pour s'oxygéner après un mois de confinement. C'est le cas de Danièle et Jean-Pierre, un couple de retraités qui réside à Albiès. Ils sont venus se ressourcer en altitude.

Un mois à se promener autour de sa maison. Jean-Pierre avait besoin de s'oxygéner et de renouer avec la montagne qu'il parcourt depuis tout gosse :

Je suis venu la première fois ici j'avais six ans avec mon père et les copains de mon père. C'était à 3 heures de marche du premier village"

Avec la route aujourd'hui il monte au plateau de Beille en 20 minutes et profite avec son épouse Danièle du grand air :

On est ravis, on vient chez nous. Tout le monde attend ça. La montagne fait partie de notre bien-être"

Danièle et Jean-Pierre se postent au pied de la cabane des Issarges, celle où une gravure indique les 1791 mètres d'altitude, face aux chiens de traîneaux :

On a écouté les chiens et les chasseurs au loin. On est contents d'avoir un rayon de soleil aussi"