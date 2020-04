Confinement : fréquentation multipliée par dix sur cette plateforme de jeux de société en ligne

Comment se divertir durant le confinement ? Des familles et amis, séparés, isolés, se retrouvent en jouant à des jeux de société sur Internet.

Board Game Arena a vu son nombre de visiteurs multiplié par dix. Le fondateur, Grégory Isabelli, était l'invité de France Bleu Paris ce jeudi matin. Habitant de Fontenay-aux-Roses (92), il a créé ce site il y a 10 ans, durant ses trajets quotidiens, lorsqu'il était informaticien à la RATP. Deux autres personnes travaillent avec lui aujourd'hui, sur la plateforme qui peut accueillir 30.000 joueurs simultanés.

Le public habituel est composé essentiellement de "jeunes trentenaires, ceux que l’on voit dans les bars à jeux ces dernières années" explique Grégory Isabelli, qui voit depuis six semaines des familles séparées et notamment des jeunes qui jouent en ligne avec leur grand-mère.

Que trouve-t-on sur Board Game Arena ?

160 jeux sont en accès gratuit, 15 sont payants (4€ par mois pour les jeux plus populaires). Pas de jeux de sociétés classiques type Monopoly ou Scrabble, mais quelques jeux de cartes (Tarot, Belote...) et essentiellement des jeux "modernes" (Carcassonne, 7 Wonders, Seasons…)

Astucieux : ils sont classés par niveau : jeux les plus populaires, jeux simples, pour joueurs avertis, pour joueurs réguliers, jeux de carte. On peut aussi les retrouver classés par durée : courte, moyenne ou longue (plus de 30 mn) ou par thème : aventure, exploration, historiques, construction science fiction, etc…

L'inscription à Board Game Arena se fait via son compte Facebook ou Gmail.

à lire aussi Jouer à des jeux de société avec les autres en restant chez soi