Confinement : Danser, malgré tout, avec Jean-Claude Gallotta

Jean-Claude Gallotta vient d'avoir 70 ans. Il fourmille toujours autant de projets, même si le Covid-19 l'oblige à se confiner, dans une maison, à Uriage, loin de la scène et de ses danseurs.

Tournée annulée

Il a dû annuler sa tournée européenne et les représentations de "L'homme à la tête de chou" et "My ladies rock", au total une trentaine de dates. "Au début, on a essayé de reporter, on pensait que cela ne durerait pas si longtemps" explique Jean-Claude Gallotta. "Maintenant, on est résigné, on attend que le flou se dissipe."

L'homme à la tête de chou aurait dû tourner en Europe, s'il n'y avait pas eu de pandémie - Pauline Le Goff

Travailler et se tenir prêt

Pourtant, il continue de travailler car il doit se tenir prêt à recommencer aussitôt que ce sera possible: "Chaque jour, je danse. Puis j'appelle les danseurs. On se tient chaud par téléphone! Ils doivent continuer à s’entraîner pour garder la force musculaire et un bon cardiaque. Pour la dernière création, "Le jour se rêve", on avait déjà bien répété. Ils ont une vidéo, c'est une maquette chorégraphique. On travaille sur la _musique avec Rodolphe Burger_. Le plus gros du travail est fait."

Toutefois, il ne sait pas quand il pourra reprendre les répétitions à la MC2, à Grenoble, qui est fermée. "Pour aider les plus précaires, j'ai fait des dons, grâce à mes droits d'auteur. Mais l'Etat doit nous aider aussi. Le monde du spectacle et de la culture est en danger."

Prémonition

Alors, la crise sanitaire que nous traversons pourrait-elle l'inspirer pour ses chorégraphies futures? "Bien sûr!" répond-il. " Je m'inspire toujours de ce qui m’entoure. Mais dans le passé, j'avais déjà imaginé un ballet autour d'un virus, qui empêchait les gens de se toucher, avec des danseurs qui portaient des masques !"

Une scène de "My ladies Rock" - Giovanni Cittadini Cesi

Prémonition de l'artiste qui réfléchit aussi en ce moment à une chorégraphie où les danseurs resteraient à un mètre les uns des autres...

Jean-Claude Gallotta où l'art de vivre en dansant Copier

Jean-Claude Gallotta a mis sur son site les vidéos de ses spectacles pour donner de l'énergie à ceux qui les regarderaient : "On peut danser n'importe où, même si on est confiné dans un petit espace. On met de la musique et on danse. C'est la liberté !" Il se réjouit aussi de voir fleurir sur les réseaux sociaux des vidéos de gens qui dansent : "C'est une belle révolte contre le virus !" lâche-t-il dans un grand éclat de rire.