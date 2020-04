Confinement : des jeux bretons à fabriquer à la maison

L'association La Jaupitre, spécialisée dans les jeux gallo-bretons et basée à Monterfil (Ille-et-Vilaine), proposent de fabriquer des jeux pendant le confinement. Elle vient de mettre en ligne des fiches pour en confectionner avec du matériel très simple.

Des jeux bretons à fabriquer pour jouer à la maison et en famille pendant le confinement ! C'est l'idée de l'association La Jaupitre qui gère le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons à Monterfil (Ille-et-Vilaine). Elle vient de mettre en ligne des fiches techniques sur son site internet.

"C'est vraiment accessible"

Les pouches, le rondelig ou encore la boëtt à palets. Sept jeux bretons sont décrits, d'abord la fabrication puis les règles du jeu. Et vous pouvez les confectionner avec des choses simples : boîtes à chaussure, manche à balai, aiguilles à tricoter, etc. "Le but c'est de pouvoir les faire avec ce qu'il y a à la maison, sans chercher de matériel ailleurs. C'est vraiment accessible", promet Dominique Ferré, le président de l’association.