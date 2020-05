Confinement : Des sportifs icaunais réalisent des vidéos de soutien aux héros du covid19

Pas facile lorsque l'on est sportif, de rester plusieurs semaines sans se rendre dans son club préféré. Dans l'Yonne plusieurs associations sportives ont décidé de mettre à profit le confinement pour réaliser des vidéos et remercier ceux qui, chaque jour, vont travailler pour le bien de l'ensemble de la population. Ceux sont les joueuses du HBCA qui les premières ont réalisé un clip. D'autres clubs ont suivi comme les rugbymen auxerrois ou encore l'AJA Marathon à Auxerre qui a invité tous ses adhérents à se filmer avec leur message .La mayonnaise a tout de suite pris se félicite Virginie Cagnat, membre de l'AJA Marathon: "Cela a tout de suite crée un engouement, c'est un peu comme l'esprit du club, chacun a donné un peu de soi en fonction de ses compétences et cela a permis de faire une vidéo ludique, en musique où chacun pouvait se filmer comme il le voulait. L'un avec ses enfants , l'autre en faisant du gainage par exemple.Cela a suscité une vraie dynamique , le seul mot d'ordre était la convivialité" s'amuse Virginie Cagnat.

Une quarantaine de coureurs, marcheurs et triathlètes du club auxerrois ont joué le jeu avec des messages très divers: remerciements aux personnels soignants, médecins, infirmières mais aussi aux dépanneurs, éboueurs ou encore aux caissières. Bref, à tous les héros du confinement. Une façon aussi de resserrer les liens entre ces sportifs en cette cette période hors du commun précise Virginie. " En tant que licenciés, nous avons l'habitude de nous voir trois à quatre fois par semaine pour les entraînements. depuis le confinement ce n'est plus possible. C’était donc très agréable d'avoir des nouvelles des uns et des autres par le biais de cette vidéo".

D'autres clubs ont profité du confinement pour réaliser d'autres styles de vidéos comme les volleyeuses de Sens qui donnent des conseils pour garder la forme pendant le confinement.