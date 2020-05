Confinement : deux Normands créent une marche du cœur pour soutenir Emmaüs

Enfilez vos plus belles chaussures pour soutenir Emmaüs

Une "marche du cœur" a lieu samedi 9 mai pour soutenir Emmaüs. L'initiative vient de deux passionnés de marche nordique, tous les deux licenciés dans des clubs de Seine-Maritime. Patrice Davion et Patrice Duboc veulent contribuer à l'appel aux dons lancés par l'association, en grande difficulté en cette période de confinement.

Se sentir utiles

"Nous ne faisons pas partie de l'association mais cela ne nous empêche pas d'être émus par la situation. Nous avions l'envie de faire quelque chose", indique Patrice Davion.

Pour participer à l'opération, qui aura lieu de 9 à 20 heures samedi, cela se passe sur internet. "Une fois sur la page, il suffit d'effectuer une promesse de don à la fondation Abbé Pierre et s'engager à marcher ou courir", indique Patrice Davion. Dans ce contexte, certaines règles seront à respecter : il faudra être seul, dans la limite d'une heure et dans un rayon inférieur à un kilomètre conformément aux mesures sanitaires actuelles.

Après la sortie, les participants seront invités à indiquer sur la plateforme le nombre de kilomètres parcourus. "Ils pourront également nous envoyer des photos. C'est une manière de créer un lien dans cette époque où nous en avons bien besoin. Il y a donc trois avantages : sortir et se faire du bien, aider les plus démunis et créer ce lien".