Confinement Dordogne : Faire des œufs bleus avec du chou rouge pour Pâques

Chaque année pour sa fille Adèle, la chasse aux œufs se faisait dans un des beaux jardins de Dordogne, à Marqueyssac ou au château de Bridoire, mais cette année, pour cause de confinement, c'est dans le jardin que les cloches sont passées. Et Fanny s'est mise en cuisine pour donner aux œufs des couleurs extraordinaires. C'est une véritable recette qu'elle partage avec plaisir.

Il faut d'abord faire bouillir une tête de chou rouge débitée en morceaux avec cinq à sept tasses d'eau , et la laisser mijoter trente à quarante minutes (et ouvrir les fenêtres pour aérer!). Il faut ensuite garder le jus, y ajouter cinq à sept cuillères de vinaigre blanc. Puis on installe ses oeufs dans un plat que l'on recouvre avec le jus obtenu. Toutes les demi heures on les retourne ( Oeufs durs ou pas, mais attention à leur fragilité dans ce cas-là. Il ne faut surtout pas les vider avant).. On peut les sortir plus ou moins tôt pour obtenir des nuances Et la magie de l'oxydation agit. Ils sortent clairs et se colorent peu à peu. Pour Fanny Barateau, cela ajoute un petit exercice de chimie pour les enfants.

Les œufs bleus de Pâques colorés au chou rouge - Fanny Barateau

Si l'on veut pousser le raffinement un peu plus loin, on peut aussi comme le fait cette maman, les pailleter d'or avec une brosse à dents pour un résultat "galactique" qui a orné le centre de table du repas de Pâques . Une belle idée qui ne demande que quelques œufs, un chou rouge et pas mal d'imagination.