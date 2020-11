Confinement : du monde en forêt Verte près de Rouen ce week-end, un moyen pour beaucoup de "se ressourcer"

Au nord de Rouen, à Bois-Guillaume, un lieu de balade incontournable : le forêt monumentale et ses œuvres géantes. Malgré le confinement, il fut facile de tomber sur des promeneurs dimanche 8 novembre. Des habitants proches respectant donc les règles imposées mais aussi d'autres, venus de plus loin. Une manière pour eux de se changer les idées dans ce contexte morose.

"On ne croise personne, il n'y a pas de risque"

Tony se balade avec sa compagne. Ces Sottevillais ont parcouru 15 kilomètres pour venir s'y ressourcer. "On a bravé les consignes car on estime qu'on est en forêt, il n'y a pas grand monde. Si on nous contrôle, on s'expliquera à la police, je pense qu'ils seront tolérants".

La limite du kilomètre est peu respectée, Marine le reconnait : "Nous sommes de Rouen, ce n'est pas si loin. On vient se défouler et défouler le chien, en centre-ville ce n'est pas possible. On profite du temps sec. On a pas de répit la semaine, on continue de travailler, cela fait du bien de prendre un bon bol d'air frais en forêt. C'est un échappatoire", indique-t-elle.

Alain lui est dans les clous. Habitant à seulement quelques mètres, il s'estime chanceux. "Les risques de se contaminer sont faibles en forêt. On ne croise personne, c'est la tranquillité ici. Et même, si l'on croisait quelqu'un, on ne va pas forcément attraper quelque chose. Il faut arrêter la psychose !".