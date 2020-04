Confinement en Dordogne et en Gironde : Et si vous photographiez le paysage depuis votre fenêtre ?

Photographiez le paysage de votre fenêtre et postez le cliché sur le compte intagram des CAUE Dordogne et Gironde.L'organisme public qui fait la promotion de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement vous propose de regarder autrement votre environnement.