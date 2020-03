Confinement en Dordogne : Le Château Poulvère vous livre du vin à domicile pour l'apéro

Ce n'est pas un produit de première nécessité mais il est très demandé. "On pense évidemment aux soignants, à tous ceux qui sont en première ligne. Mais nous nous devons de répondre à la demande de tous nos clients qui sont confinés." Benoît Borderie, viticulteur au Château Poulvère de Monbazillac, a décidé de relancer son service de livraison à domicile et a remis la "Summer Box" au goût du jour : "Mon père et mon grand-père le faisaient il y a des années. Vu les circonstances actuelles, il est opportun de pouvoir de nouveau livrer les clients à domicile."

Voilà plus d'une semaine que les Français sont sommés de rester chez eux pour ralentir la circulation du coronavirus. Pour se divertir à la maison, les confinés font preuve d'imagination dans le choix des activités. L'apéro en ligne est l'une d'entre elles. Via Skype ou encore Facetime, les amis gardent le contact et en profitent pour trinquer.

Benoît Borderie, viticulteur au Château Poulvère, relance son service de livraison à domicile Copier

C'est à ce moment là que Le Château Poulvère intervient. Du moins, avant l'apéro, le caviste vous livre une box composée de trois vins de trois couleurs différentes pour la somme de vingt euros. "On va livrer devant les portails ou devant les portes. On envoie juste un message cinq minutes avant pour dire qu'on arrive. Du coup les livreurs et les clients ne se croisent pas. Il y a un petit côté Père Noël : je passe pour déposer le paquet cadeau de Poulvère et je m'en vais."

Livrer sans croiser le client : une technique mise en place pour respecter les mesures barrières. Le Château Poulvère précise que toutes les mesures sanitaires sont respectées lors de la préparation et la livraison des colis.

Depuis la semaine dernière, Le Château Poulvère a livré des clients à Périgueux, Bergerac et en Gironde.