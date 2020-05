Confinement en Dordogne : "Rescue me", "Sauve-moi" chantent ces musiciens

Le groupe The 24 Soul Collective répète même confiné. Il a publié une reprise confinée en vidéo de la chanson "Rescue Me" de Fontella Bass.

Même confinés loin les uns des autres, les musiciens répètent et jouent ensemble. Le groupe The 24 Soul Collective a publié ce mercredi 29 avril une vidéo où il reprend le standard de Fontella Bass "Rescue Me". Le groupe périgourdin en annonce d'ores et déjà une deuxième dans les jours à venir.

Des habitants du grand Périgueux réunis par amour de la Soul

Les membres de ce groupe périgourdin sont des musiciens amateurs, ils sont avocats, employés, retraité, professeur des écoles, lycéen, soignants et habitent tous dans l'agglomération de Périgueux. Sur cette vidéo, on peut voir sept des dix musiciens qui composent habituellement ce groupe constitué il y a un an environ. The 24 Soul Collective reprend exclusivement des standards de la Soul.

Un tout premier concert annulé à cause du coronavirus

The 24 Soul Collective avait prévu de donner son premier concert cette année, le 30 mai au Festolérance de Périgueux. Cette représentation a été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus.