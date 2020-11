Confinement : et si vous preniez des cours de chant virtuels avec l'opéra de Lille ?

Parmi les bonnes idées musicales de ce deuxième confinement : l'opéra de Lille vous propose des leçons de chant virtuelles. Pour apprendre à chanter, il suffit de se connecter tous les jours, à 17 heures, sur la page Facebook de l'opéra.

Et de se laisser guider par Brigitte Rose, cheffe de chœur, accompagnée par Jacques Schab au piano. Tous deux sont filmés dans le grand foyer de l'opéra de Lille.

A l'opéra de Lille on l'appelle Mme Finoreille, car c'est elle qui dirige ce beau projet, qui consiste à apprendre le chant aux enfants des écoles, et à les amener jusque sur la scène de l'opéra.

"La mer" de Charles Trenet

En cette période de confinement, Brigitte Rose propose, pour tous, des exercices de respiration, de technique vocale, et plusieurs chansons à apprendre. Les quatre premières séances étaient consacrées à "La mer" de Charles Trenet.

Six autres morceaux sont au programme pendant les trois semaines que dure le projet : de la chanson française essentiellement, mais un aussi de l'anglais, et même un tout petit peu de répertoire d'opéra.

On a besoin de légèreté

Brigitte Rose y prend beaucoup de plaisir : "la période étant un peu difficile, on a besoin de légèreté. Le fait de s'évader par le chant, ça me plaît. C'est très agréable d'être dans l'écrin du grand foyer de l'opéra, et de se dire que la vie peut continuer un peu normalement".

Vous pouvez même vous enregistrer, et envoyer vos essais à Brigitte Rose, qui vous donnera des conseils personnalisés (chantons@opera-lille.fr).

ECOUTEZ : on a testé la leçon de chant de l'opéra de Lille Copier