Confinement : Eurockéennes, Avignon, Beauregard... Les annulations en série des festivals de l'été

Les Eurockéennes de Belfort, dont l'édition 2020 est annulée, devaient accueillir Lomepal et Massive Attack notamment

Emmanuel Macron a affirmé ce lundi qu'il n'y aurait pas de festival avant au moins "mi-juillet" pour lutter contre le coronavirus. Quelques heures plus tard, une dizaine de festivals, notamment Avignon, les Eurockéennes de Belfort et Beauregard (Calvados) annonçaient leur annulation. Ils rejoignent donc la longue liste des festivals qui ont dû renoncer, parmi lesquels les Solidays, le Lollapalooza et le Hellfest festival.

"La situation impose un autre scénario"

Avignon (Vaucluse) ne sera donc pas la "capitale mondiale du théâtre" cet été. Le directeur Olivier Py a expliqué sur Twitter avoir "partagé l'espoir autant que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario". La 74ème édition du festival devait se tenir du 3 au 23 juillet.

Reste à connaître le sort du festival Off, qui se tient en même temps que le festival officiel et qui représente la plus grande partie des retombées économiques pour la ville d'Avignon. Les organisateurs se réunissent la semaine prochaine pour prendre une décision.

Les Eurockéennes de Belfort (Territoire de Belfort) ne se tiendront pas non plus du 2 au 5 juillet. Elles devaient accueillir Massive Attack, Simple Minds ou encore Lomepal. Les organisateurs en diront plus dans les jours à venir sur le remboursement des billets.

Le festival Beauregard dans le Calvados (du 2 au 5 juillet) est annulé alors que Catherine Ringer, Nekfeu, Madness, M étaient attendus. Annulation également du Main Square Festival d'Arras (Pas-de-Calais) et des festivals "Bouts de Ficelles" à Daon et Loriolet à Vaiges (Mayenne).

Quant aux Vieilles Charrues (13 au 19 juillet) en Bretagne, le directeur juge "inenvisageable" de les organiser. Une partie du rendez-vous, après le 15 juillet peut en théorie être maintenue, mais Jérôme Tréhorel est sceptique. "Je ne crois pas que ce soit raisonnable de penser que le festival pourra avoir lieu (...) Le montage du festival commence fin mai-début juin, c'est des dizaines, des centaines, jusqu'à 2000 personnes qui vont travailler en simultané sur un site, je ne sais même pas si ce sera autorisé. Toujours en Bretagne, difficile pour le maire de Brest d'imaginer le maintien des Fêtes maritimes.

Les organisateurs des Francofolies à La Rochelle, prévues du 10 au 14 juillet, n'ont rien annoncé officiellement pour le moment.

Incertitude pour les festivals d'août

Est-ce que les festivals d'août ou septembre ont des garanties ? Pas sûr non plus. "Il y a les artistes américains, qui construisent leur tournée européenne en bloc de six semaines: vont-ils venir alors que leur nombre de dates s'est déjà réduit avec les premières annulations? Sans nos têtes d'affiches, la situation devient intenable", déclarait début avril Arnaud Meersseman, à la tête de AEG Presents France, qui a dans son portefeuille Rock en Seine (prévu fin août à Paris).

Le ministre de la Culture Franck Rester a réagi aux annonces d'Emmanuel Macron, évoquant des "mois qui viennent difficiles" pour le monde de la culture.