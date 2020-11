Confinement : faute d'activité, cinq projecteurs sont en panne au cinéma de Saint-Lô

Cinq projecteurs sur les neuf que compte le Cinemoviking sont en panne depuis une dizaine de jours. "Du jamais vu en quinze ans d'activité" pour Johann Siebecke, technicien de cinéma.

La raison ? C'est peut-être la faute, justement, de cet arrêt d'activité. "Ce sont des machines qui sont censées rester allumées tout le temps et tourner à plein régime. C'est un peu comme avec les voitures. Si elles restent un mois à l'arrêt, certaines vont redémarrer, d'autres non.". Contrairement au premier confinement, les conditions météo, avec le retour du froid, sont peut-être aussi en cause, ajoute le technicien.

"Nous faisons pourtant _tourner nos projecteurs deux demi-journées par semaine_, c'est plus que ce qui est préconisé" soupire le directeur du cinéma saint-Lois. Au total, neuf cartes, des pièces importantes et coûteuses, sont à remplacer. Soit "une facture de 40 à 50.000 euros, les devis sont en cours " explique Clément Jodocius :

C'est un coup de massue en plus mais il faut faire avec, on ne va pas lâcher. On attend maintenant de connaître la date de réouverture et on attend de voir ce qui va être fait après ce confinement, car le deuxième confinement va nous faire encore plus mal que le premier.

L'autre grande inconnue pour le cinéma saint-lois, ce seront les délais de réparation, en fonction de la disponibilité et l'acheminement des pièces.