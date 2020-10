Confinement : fermeture des cinémas, "ce nouvel arrêt fait très mal" déplore un exploitant mayennais

"Les entreprises de l'événementiel et les secteurs du cinéma et du spectacle vivant seront fermés" a annoncé le gouvernement. Les différentes salles de ciné mayennaises ont donc baissé le rideau. Les exploitants jouent un remake de "Retour vers le futur" et se retrouvent comme au printemps dernier lors du premier confinement, dépendants de leurs ressources quand ils en ont ou des aides de l'Etat.

Vraiment dommage de fermer dans ces conditions car les spectateurs commençaient à revenir souligne Antoine Glemain, co-gérant du cinéma le Vox à Mayenne : "dans l'immédiat, notre préoccupation c'est de tenir, d'éponger les pertes que nous avons subi et que nous allons encore subir en 2021. On va puiser dans nos réserves, dans nos ressources sans avoir de visibilité. On peut tenir encore quelques mois. C'était bien parti ces dernières semaines avec le retour des spectateurs dans nos salles. Ce deuxième arrêt fait très mal. Et un troisième, je préfère ne pas y penser".

A Laval, le directeur du Cinéville, Laurent Gaudin, prend, lui, les choses avec philosophie : "ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. C'est quand même moins une catastrophe que pour les personnes contaminées par le virus. J'espère bien qu'on va s'en remettre. Personne n'imagine un monde sans cinéma. L'important, c'est la santé de tous et toutes".