Confinement : France Bleu Armorique vous offre un cahier de jeux !

En quelques heures, le pays entier s'est retrouvé confiné pour éviter la propagation du coronavirus. Le temps passe et il peut paraître de plus en plus long. France Bleu Armorique vous propose donc de vous occuper quelques minutes chaque jour...en jouant !

Des jeux divers sur le thème de la Bretagne et de la musique

Nous avons conçu un "Cahier confinement" comme un cahier de vacances que vous pourriez emmener à la plage pendant l'été. Au menu : charades, mots cachés, sudoku et coloriages pour vous détendre. Des jeux pour petits et grands pour s'amuser seul ou en famille sur le thème de la Bretagne, de la musique ou de la radio en général. Nous avons prévu une page par jour pour vous occuper jusqu'à la fin du mois de mars.

Un cahier à télécharger et à imprimer

Comment vous procurer ce "Cahier confinement" ? Il vous suffit de télécharger le fichier PDF qui se trouve ici ► Télécharger le cahier confinement de France Bleu Armorique

Vous pourrez ensuite l'imprimer ou le garder sur votre téléphone ou ordinateur. La plupart des jeux peuvent être réalisés avec un papier et un crayon. Passez du bon temps avec France Bleu Armorique...