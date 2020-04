Confinement : France Bleu Armorique vous offre un nouveau cahier de jeux !

Quelques jours après le début du confinement, France Bleu Armorique vous proposait de vous amuser en famille avec un cahier de jeux conçu autour de la Bretagne et de la musique.

De nombreux jeux et des nouveautés

Alors que les vacances de Pâques démarrent, que le confinement se poursuit et face au succès rencontré par ce premier cahier, nous vous proposons une nouvelle édition du "cahier de confinement". A l'intérieur : des charades, des rébus, des grilles de sudoku,des quiz sur la musique et la culture bretonne et même deux grilles de bataille navale à découper !

Pour vous procurer ce cahier il vous suffit de cliquer sur le lien suivant et de télécharger le fichier PDF qui va s'ouvrir. Vous pouvez ensuite l'imprimer (10 pages recto-verso). ► Télécharger le cahier de confinement 2e édition.

