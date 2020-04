Confinement : l'appel à l'aide du directeur des Internationales de la guitare de Montpellier

Le directeur et fondateur du Festival Les Internationales de la guitare de Montpellier lance un cri du cœur dans une lettre ouverte. Un appel à l'aide auprès des pouvoirs publics pour sauver le monde de la culture en péril à cause du confinement.

Talaat El Singaby, directeur et fondateur du festival Les Internationales de la guitare-Sud de France, publie ce mardi une tribune baptisée "L’espoir des jours heureux" pour lancer un appel aux pouvoirs publics sur la situation critique de tous les professionnels de la culture.

"Tout comme le secteur de la santé, la culture fait encore les funestes frais depuis plusieurs décennies du cynisme de la logique comptable des gouvernements successifs. Les décisions des responsables politiques, face à cette urgence sanitaire mondiale, ont touché le domaine de la culture et le notre, celui de la musique, en plein cœur : des intermittents sans activité, des lieux de diffusion fermés, des artistes, tourneurs et managers au ralenti. Mais surtout, une flopée de festivals de printemps et d’été annulés, et des prochaines saisons qui s’annoncent difficiles voire dramatiques pour tous les acteurs culturels."

"Aujourd’hui, et en dépit de certaines décisions annoncées pour soutenir la culture, les mesures et les responsabilités prises par l’Etat demeurent insuffisantes, illisibles et laissent présager un parcours complexe, voire chaotique et incertain dans un secteur en péril."

"Le secteur de la culture a besoin d'un soutien massif, clair et franc des pouvoirs publics et aucunement de mesurettes, et de charité."

"Je fais appel au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Culture, aux députés, aux sénateurs, aux présidents des collectivités locales et territoriales et aux maires de prendre la mesure de la situation et de sauver et protéger la culture de notre pays qui traverse elle aussi des heures sombres. Nous autres, acteurs de la culture, avons besoin d’un soutien massif, clair et franc des pouvoirs publics et aucunement de mesurettes, de cosmétique ou de charité."

"Nous avons choisi de garder espoir dans un avenir proche meilleur, pour tous. Nous écartons les noires pensées parce que la culture sait depuis toujours nous donner l’élan nécessaire pour surmonter les dures épreuves."