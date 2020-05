Confinement : l'élection de Miss Small Beauty Finistère 2020 réalisée en visio

Plus de festivals, ni même de spectacles. Le covid-19 perturbe la plupart des événements, jusqu'aux concours de beauté. L'élection de Miss Small Beauty Finistère, qui devait se tenir le 18 avril dernier à Guilligomarc'h, se déroule finalemenent en visio.

Le 18 avril dernier devait se tenir le concours de beauté Miss Small Beauty Finistère à Guilligomarc'h. Un concours réservé aux filles de moins de 1m70, entre 18 et 25 ans. Un événement impossible à réaliser compte tenu du contexte sanitaire actuel.

Pour ne pas annuler l'élection, le comité qui l'organise a décidé d'élire la future miss départementale avec un casting en visioconférence. Les six candidates de cette année ont dû envoyer deux vidéos enregistrées chez elles : la première pour se présenter au jury, la seconde dans laquelle elles défilent. "On ne juge pas uniquement la femme sur son physique", explique Solène, la présidente de l'association Dimsell, qui organise les élections de ce concours.

Un prix du public

Le concours comprend également un entretien avec des questions de culture générale. "Il y a aussi des questions ouvertes pour que le jury apprenne à connaître leurs personnalités", indique la présidente. L'entretien dure environ 30 minutes pour chaque candidate. Le jury va ainsi élire la Miss Small Beauty Finistère 2020 en fonction de cet entretien.

Il y a également d'autres prix dans le concours : le prix de la culture générale, le prix de la sympathie et le prix du public. Pour ce dernier prix, le public peut voter de deux façons. D'abord sur Facebook sur la page du comité Miss Small Beauty Finistère : il suffit d'aimer la page et ensuite d'aimer la photo de sa candidate favorite pour comptabiliser le vote. Cette première possibilité compte pour 50% du vote final, les 50% restants proviennent des votes effectués en payant 1€ pour sa favorité sur la billetterie en ligne Hello Asso. Le vote pourrait durer jusqu'à la fin du mois de mai, mais la date de clôture est encore en discussion.

Pas de résultat avant l'été

Les six prétendantes au titre de Miss Small Beauty Finistère 2020 devront attendre un peu avant de connaître les résultats. Le comité prévoit de les dévoiler quand la situation sanitaire permettra aux miss de se rencontrer. "Mais la remise des écharpes se fera quand même dans un comité restreint, avec les candidates mais sans public", assure Solène, la présidente de Dimsell. "On pense notamment à faire cela dans un parc et en profiter pour faire un shooting photo", ajoute-t-elle.

Quant à l'élection régionale, Miss Small Beauty Bretagne, elle devrait se dérouler en octobre prochain.