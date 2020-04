Confinement : l'Opéra de Rennes vous fait chanter à la maison

Alors que la Bretagne, comme l'ensemble de la France, est plongée dans le confinement depuis plus de trois semaine, l'Opéra de Rennes lance un rendez-vous hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Chaque mardi, une séance de coaching vocal sera animée par la cheffe de coeur de l'Opéra breton.

Les journées semblent longues depuis le début du confinement en France, le 17 mars dernier. Alors que chacun réinvente son quotidien, l'Opéra de Rennes propose de découvrir le chant à travers un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les réseaux sociaux.

Chaque mardi, à partir du mardi 14 avril, à 18 heures, la cheffe de coeur de l'Opéra de Rennes, Eléonore Le Lamer, animera un atelier de coaching vocal. La séance sera à suivre sur la page Facebook de l'Opéra. "La séance se compose de conseils et d'exercices permettant à chacune et chacun de libérer son corps, son souffle et sa voix", détaille l'Opéra de Rennes.

La cheffe de coeur recevra chaque semaine un ou une invitée qui sera l'un ou l'une des solistes de la saison 2020-2021 de l'Opéra de Rennes. Pour cette première séance, c'est Maïlys de Villoutreys qui dévoilera un de ses exercices favoris pendant cette période de confinement. La soliste mène aujourd'hui une carrière internationale et reviendra à l'Opéra de Rennes au cours de la saison prochaine.

Ces séances de coaching vocal s'ajoutent au programme en ligne de l'Opéra de Rennes qui retransmet chaque jeudi à 18 heures sur sa chaîne Youtube ses plus grands opéras. Après Carmen, La Cenerentola et Don Giovanni, vous pourrez découvrir La Traviata le jeudi 16 avril à 18 heures.