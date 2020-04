Confinement : la culture se déplace sur internet

Depuis le début du confinement, les initiatives sont de plus en plus nombreuses, pour présenter une offre culturelle gratuite aux mayennais, bloqués chez eux. Résultat, la culture se déplace des salles de spectacle ou des bibliothèque, jusque sur les réseaux sociaux, les podcasts et l'internet. Cinéma, lectures, théatre, musique et concerts, tout, ou presque, devient accessible virtuellement.

A Saint-Pierre-des-Nids, des lectures de contes pour enfants

A Saint-Pierre-des-Nids, dans le nord Mayenne, l'association Familles Rurales propose des lectures de contes pour enfants. Cela va de contes très populaires, comme la petite marchande d'allumettes, à des poèmes classiques ou les fables de La Fontaine. Pour les plus grands, des contes philosophiques, pou r alimenter les soirées confinées. Toutes les informations sont accessibles sur le site Familles Rurales ou par podcasts.

Des concerts virtuels pour soutenir les cafés-concerts fermés - .

A Laval, des concerts pour soutenir les cafés-concerts fermés

A Laval, Hureau Booking, qui organise, tout au long de l'année des spectacles, a créé, pendant ce confinement, la "Quarantaine Solidaire", une manière de soutenir financièrement les cafés-concerts fermés et les artistes dont les tournées ont été annulées. Des concerts sont donnés, en facebook live, par des artistes locaux et internationaux, qui souhaitent soutenir une salle de spectacle. Les dons récoltés sont ensuite reversés, pour partie aux salles et pour autre partie aux artistes et à l'association organisatrice. Pour suivre les concerts aller sur la page facebook.

Des visites de patrimoine à Laval

A Laval, tous les services culturels de la Ville proposent des offres gratuites, à commencer par le Conservatoire, dont les professeurs continuent de donner leurs leçons virtuelles. Pour les lecteurs, la médiathèque met à disposition ses livres numériques, mais aussi ses films, pour les cinéphiles. La Ville a également mis en place " Tout ça pour dire... ", une web-série, pour redécouvrir le patrimoine lavallois. Toutes les informations sur le site de la Ville.

5 000 titres gratuits chez M'Lire

La librairie M'Lire met à disposition près de 5 000 livres numériques gratuits. On y trouve des classiques de la littérature. En allant sur le site de M'Lire, il suffit de cliquer sur la Biblimobile afin de télécharger gratuitement l'intégralité du livre.