Confinement : le bassin nordique de la piscine de Chartres-de-Bretagne est plébiscité

Nager en extérieur dans une piscine c'est l'une des rares activités autorisées en France, si vous avez plus de 18 ans, en cette période de confinement. A Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), le bassin nordique de la piscine intercommunale ne désemplit pas.

"C'est un vrai soulagement. Je suis en télétravail et ça me permet de faire une coupure" raconte Marie, ravie de profiter pleinement du bassin nordique de la piscine intercommunale de la Conterie à Chartres-de-Bretagne au sud de Rennes. La piscine intérieure est fermée depuis la mi-janvier, sauf pour quelques activités très encadrées. Pour avoir l'autorisation de nager dans un bassin extérieur en cette période de confinement, il faut avoir au moins 18 ans et ne pas dépasser les 30 kilomètres de son domicile.

Toute l'année et par tous les temps

"Ici l'eau est à 28° et le bassin est ouvert quelle que soit la météo" explique Dominique Desbois coordinatrice de la piscine "nous avons 5 lignes de nage avec une jauge maximale de 45 personnes". Pendant les vacances scolaires, les enfants et adolescents peuvent pratiquer la natation mais uniquement dans le cadre d'un club. Pour les adultes, c'est un véritable défoulement.

On profite et c'est très agréable. Cela permet de sortir un peu . Avoir une activité physique ça compense le moral qui n'est pas toujours au beau fixe en ce moment - Baptiste, 26 ans, habitant de Chartres-de-Bretagne

Plusieurs bassins nordiques ouverts

En Ille-et-Vilaine, d'autres bassins nordiques sont ouverts aux adultes comme celui de la piscine de Bréquigny à Rennes, l'Aquatis à Fougères, Aquacia à Combourg ou encore Aquamalo à Saint-Malo. Dans les Côtes d'Armor, dans la piscine les pommiers à Dinan-Léhon on peut profiter du bassin extérieur.

EN SAVOIR PLUS : le site de la piscine la Conterie à Chartres-de-Bretagne