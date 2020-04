Confinement : le buzz de "confined beat", un collectif 16 musiciens de Pau

Chacun chez soi, 16 musiciens palois et confinés ont réussi à enregistrer un morceau sans se voir. Un exploit technique et artistique pour cette formation appelée "confined beat".

Disons-le, on voit de tout sur internet depuis le début du confinement. Des musiciens qui se « téléproduisent », pour un « télépublic ». Une façon de tromper l’ennui, mais pas forcément celui des internautes.

Ce collectif de musicien palois n’est pas de cette veine-là. Le résultat final est bluffant !

Ils sont 16 musiciens, invités par Greg Corso, batteur et ingénieur du son au zénith de Pau. La batterie a été envoyée au bassiste, puis au clavier, et ainsi de suite. Un par un les musiciens ont ajouté leurs parties, comme un cadavre exquis, vraiment exquis pour le coup. Chacun a écrit une partie du texte de cette chanson originale. Les chanteuses et chanteurs ont fini le travail. Cliquez. Vous verrez et entendrez