Confinement : le chanteur Voyou offre un concert virtuel depuis la Piscine de Roubaix

Si tout va bien, les musées vont pouvoir rouvrir à partir du 15 décembre, et les spectacles vont reprendre. En attendant, si vous voulez allier les deux, rendez-vous ce jeudi sur Facebook. Le musicien lillois Voyou propose un concert enregistré à la Piscine de Roubaix.

Si, comme à nous, les concerts et les musées vous manquent, rendez-vous ce jeudi 10 décembre, à 19h, sur Facebook, pour un moment unique : un concert enregistré au musée de la Piscine de Roubaix.

Au milieu des statues et devant le célèbre bassin art-déco, le chanteur et musicien lillois Voyou, nouvelle sensation de la chanson française, vous offre un spectacle d'une trentaine de minutes.

A l'origine de ce spectacle, Hello Lille, l'agence d'attractivité de la métropole lilloise, qui avait déjà fait dormir un couple sur la scène de l'Opéra. Le principe est le même : faire vivre ces lieux pendant le confinement, et donner envie aux visiteurs de venir lorsque le confinement sera terminé.

Un teaser de spectacle vivant

"La Piscine de Roubaix, c'est un lieu iconique", s'enthousiasme François Navarro, le directeur d'Hello Lille, "on a la chance que Voyou puisse y donner un concert, c'était d'ailleurs un de ses rêves. Le musée va bientôt rouvrir, les concerts vont reprendre, donc c'est un avant-goût, un teaser de spectacle vivant que l'on propose".

La poésie électro-pop du Lillois Thibaud Vanhooland, alias Voyou, se glisse parfaitement dans l'écrin de la Piscine de Roubaix. Même sans public. Lui qui a donné son dernier "vrai" concert juste avant le reconfinement : "on ressent un gros vide quand on arrête de faire des concerts, donc ça fait du bien. C'est une maigre compensation de faire des live sur internet, car il n'y a pas l'ambiance. Du coup on compense avec ce lieu incroyable, pour faire patienter les gens encore quelques jours".

ECOUTEZ : Voyou, ravi de jouer au musée de la Piscine de Roubaix Copier

Important de garder à l'esprit ce qui nous faisait du bien avant

Le conservateur du musée, Bruno Gaudichon, a accepté le projet avec enthousiasme : "c'est une idée généreuse, pétillante, tout ce dont on a besoin en ce moment. C'est important que l'on garde à l'esprit ce qui nous faisait du bien avant".

Le concert à voir ce jeudi 10 décembre à 19h sur les pages Facebook d'Hello Lille, Voyou, du musée de la Piscine de Roubaix, et du producteur A gauche de la Lune.