Confinement : le Département de l'Hérault offre 300 livres aux plus démunis

Des agents de la médiathèque départementale de l'Hérault de Pierresvives préparent actuellement les cartons. Au total près de 300 romans, BD, magazines seront offerts aux sans-abri en collaboration avec la Ligue des Droits de l'Homme. Ils permettront de constituer plusieurs mini bibliothèques dans les centres d’accueil à Sète et à Montpellier.

La crise du Covid-19 frappe durement les plus fragiles, au premier rang desquels les personnes sans domicile fixe. Avec ce don, le Département leur permet d’accéder à une offre de culture et de plaisir malgré le confinement.

"Offrir un accès à la culture pour tous, c’est une question de dignité. Au cœur de la crise, le Département agit pour plus de solidarité et prend soin de ceux qui en ont le plus besoin", explique Renaud Calvat, vice-président délégué à la Culture et à l’Éducation.